Niet één maar twee Bevrijdingsconcerten in Roosendaal, militaire toertocht keert terug

Tussen 26 en 30 oktober 1944 werden de stad en dorpen van de gemeente Roosendaal bevrijd. Dat wordt elk jaar gevierd met een Bevrijdingsconcert in schouwburg De Kring, telkens mag een ander gezelschap het concert verzorgen. Dit jaar is dat Muziekvereniging Roosendaal, in 2015 ook al aan de beurt. De vereniging wil meer jongeren trekken en splitst daarom het concert op 27 oktober voor het eerst in twee voorstellingen.

,,In onze beleving was het altijd meer op volwassenen toegespitst, wij vinden dit juist een mooi medium om meer jeugd te betrekken bij de bevrijding”, zegt Judith Op de Beke van de muziekvereniging. De eerste voorstelling om 18.30 uur is daarom bedoeld voor ‘jeugd en gezin’. Later op de avond, vanaf 20.30 uur, is het ‘reguliere’ concert, waarvoor zoals altijd ook veteranen zijn uitgenodigd. Beide voorstellingen zijn muziek-inhoudelijk overigens hetzelfde. ,,De toespraak van de burgemeester zal wel worden aangepast op de doelgroep.”

Quote Bevrijding klinkt voor veel mensen als geschiede­nis, maar dat is het niet: kijk maar naar de oorlog in Oekraïne Judith Op de Beke

Linken met de actualiteit

Het thema van het concert is dit jaar Zo klinkt vrijheid. Bart van Gorp, Steven Dietvorst en Paul Rampaart schreven de arrangementen voor de show, die varieert tussen live zang en concertmuziek. ‘Verhalenverteller’ Kees Vermeeren schreef de rode draad van de show. ,,We bekijken de bevrijding door de ogen van drie verschillende generaties”, zegt Op de Beke. ,,Daarbij proberen we ook te linken aan de actualiteit. Want bevrijding klinkt voor veel mensen als geschiedenis, maar dat is het niet: kijk maar naar de oorlog in Oekraïne.”

Twee dagen later, 29 oktober, houden The Dutch Polar Bears de Bevrijdingsroute door alle kernen van de gemeente. Dat deden ze vorig jaar voor het eerst en dat beviel zo goed, dat dezelfde dag nog werd besloten dat het evenement zou terugkeren. Dit jaar verwacht de organisatie zo’n honderd deelnemers en meer dan 45 militaire voertuigen. Een tijdschema en een live locatie van de tocht zullen te vinden zijn via facebook.com/thedutchpolarbears.

Fly-by

Bij alle oorlogsmonumenten staat de stoet stil voor een korte ceremonie. In Moerstraten en bij de Tolbergvijver houdt de toertocht iets langer stil, bij de vijver komt bij droog weer ook een fly-by van het Vliegend Museum Seppe overgevlogen. Die viel vorig jaar nog in het water. Om 16.00 uur komt de stoet aan op het Kadeplein in Roosendaal, waar een uitgebreide ceremonie bij het monument van de Polar Bear wordt gehouden.

Kaarten voor het Bevrijdingsconcert zijn voor 3,75 euro te koop via dekringroosendaal.nl.