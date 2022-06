Nieuw college Roosendaal begint met goed gevulde gemeentekas

recensie ‘De Luiten’ mijmert nostal­gisch en met tragische ondertoon over het oude RBC

ROOSENDAAL - Theatervoorstelling ‘De Luiten’ gaat over een vader, zijn twee zoons en hun liefde voor voetbalclub RBC, de Roosendaal Boys Combinatie, die alweer 110 jaar oud is. Ad Paantjens en Dragan Zuijkerbuijk van Driemaal Plankenkoorts halen herinneringen op aan RBC en aan het oude sportpark De Luiten dat in de volkswijk Kalsdonk lag.

29 mei