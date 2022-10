Nieuwe leden voor De Branden: ‘Na corona meer behoefte aan contact’

Wijkvereniging De Branden in Sprundel kreeg er in haar jubileumjaar verscheidene leden en vrijwilligers bij. Vooral nieuwkomers die de wijk en de bewoners willen leren kennen.

Tijdens de festiviteiten vanwege het veertig jarig bestaan was voor kennismaking alle gelegenheid. Maandelijks een speciale activiteit en in het voorbije weekeinde was er veel te doen. Vrijdag een disco en ‘dropspottocht’ voor de jeugd, zaterdagmorgen bezochten de kleinsten een kinderboerderij, ’s middags trokken groepjes jongeren door de wijk bij een escapetocht en ’s avonds feestten de volwassenen in café De Coop. Tijdens dit festijn was de trekking van de jubileumloterij, waarbij Jac Verdaasdonk en Renate Klapwijk een ballonvaart wonnen.

Ludieke spelletjes

Jong en oud kwam zondagmiddag naar De Trapkes. Daar hadden ze samen onder het motto De Alleskunner veel plezier met ludieke spelletjes. Voorzitter Alex Wagemakers kijkt er terug op een geslaagd weekend: ,,Goede deelname, voortreffelijk sfeer, iedereen heeft genoten.’’ ,,Na corona blijkt de behoefte aan contact met buurtgenoten toegenomen”, ondervond hij.

Vrijwilligers

Doel van de wijkvereniging is: bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. De meeste wijkactiviteiten dragen bij aan sociaal contact. Daarnaast zijn er op het gebied van buurtpreventie (veiligheid) en schoonhouden van de wijk veel vrijwilligers actief. Een bezorgdienst voor kaarten en Nieuwsbrieven spaart geld uit, terwijl andere vrijwilligers geld binnen brengen door oud-papier op te halen. Wagemakers: ,,Ook sponsors zorgen dat we de activiteiten voor iedereen betaalbaar kunnen houden’’. Hij besluit: ,,Alles draait goed en we hopen het zo te houden.”

Volgende maand bezoekt Sint de jeugd en is die bij een brunch voor 50-plussers. Een uitstapje naar een kerstmarkt en brouwerij in Brugge sluit in december het jaarprogramma af.