Nieuwe stadskantoor van Roosendaal is nu eindelijk helemaal klaar

Musical­ster Yoran de Bont geeft eigen draai aan ‘zijn’ kerstshows: van Ernie en Bert naar de dood van z’n oma

OUDENBOSCH - Afgelopen week was musicalster Yoran de Bont vooral in Londen, waar hij de kostuums past voor zijn rollen in de moeder aller musicals, ‘Les Misérables’. Tussen de bedrijven door repeteert hij voor de kerstshow, waarmee hij deze feestmaand de theaters in duikt.

7 december