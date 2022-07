Nijpend tekort aan treinverkeersleiders in Roosendaal: ‘Zomervakantie wordt spannend’

Onderzoek toekomst De Biggelaar duurt langer

ROOSENDAAL - Kan de parkeergarage en het leegstaand winkelcentrum De Biggelaar in het centrum van Roosendaal worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw? Het college van burgemeester en wethouders had dolgraag nog voor de vakantie ja of nee geantwoord.

22 juli