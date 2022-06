Nispen viert wielerjubileum alsnog met uitgebreider Kampioenschap van Nispen

Het is voor het eerst sinds 2019 dat de koers weer wordt verreden. In 2020 zou het 40-jarig jubileum voor de wielerronde in de dorpskern worden gevierd, maar dat kon de afgelopen jaren vanwege de pandemie niet doorgaan. Het Wielercomité Nispen laat weten dat het programma van toen, dit jaar dan eindelijk werkelijkheid zal worden.

Omdat het dus om een jubileumeditie gaat, wordt het Nispens kampioenschap iets anders ingericht. Inwoners en oud-inwoners van Nispen vanaf 16 jaar zonder vaste licentie strijden om de Ad Bastiaanse-trofee. Zij rijden eerst een individuele tijdrit over 3,6 kilometer en daarna een koers van 60 minuten plus één ronde. Degene die over beide wedstrijden het best presteert, is Kampioen van Nispen.

Nieuw is dat de reguliere koers is dit jaar ook wordt opengesteld voor renners uit de hele gemeente Roosendaal zonder vaste licentie. Het vrouwenkampioenschap gaat over een tijdrit van 1,8 kilometer en een koers van 30 minuten plus één ronde.

Dikkebandenrace

De dikkebandenrace Ready2Race, georganiseerd in samenwerking met Team Jumbo-Visma en de KNWU, staat dit jaar in het teken van de Vuelta-doorkomst door de gemeente Roosendaal. Deelnemers vanaf 2 jaar oud uit de hele regio kunnen de uitdaging aangaan in verschillende categorieën, waarbij dit jaar loopfietsjes als extra categorie worden toegevoegd. Racefietsen zijn verboden, banden moeten minimaal 28 millimeter dik zijn.

Meer info en inschrijven via rondevannispen.nl.