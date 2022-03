Nispense bewonersclub gooit de handdoek: ‘Het is op, maar corona heeft er ook wel ingehakt’

Zonde, zegt Hopmans, want het is volgens haar wel belangrijk dat het dorp zo’n orgaan houdt: ,,We zijn hét contact tussen onze inwoners en de gemeente Roosendaal. We hebben ons voor van alles hard gemaakt als het gaat om de leefbaarheid in Nispen. De ene keer gaat dat over extra vuilnisbakken en de andere keer over de verkeersveiligheid op de Bergsebaan.’’



Daarnaast stond het bewonersplatform in Nispen ook aan de wieg van het buurtpreventieteam en de Troepgroep. Andere hoogtepunten zijn de aanpak van het kerkplein, de bouw van het openluchttheater en het winnen van de Brabantse Dorpen Derby in 2015.