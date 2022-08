NL-alert voor grote heidebrand in Schijf, 17 brandweerwagens proberen vuur te blussen

De brandweer kreeg rond 12.20 uur melding van de heidebrand. Vanwege windvlagen is moeilijk in te schatten hoe groot de brand is. De precieze omvang van de brand is daardoor nog niet duidelijk. Ook zorgen de windvlagen ervoor dat het vuur slecht onder controle te krijgen is.

Bij de brand komt veel rook vrij. Daarom is er een NL-alert verspreid in de omgeving waarin wordt geadviseerd uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De rook is in de wijde omgeving te zien. Ad de Vroomen uit Hoeven maakte vrijdag samen met zijn vrouw een fietstocht in de omgeving van de Rucphense heide en zag de rook al van verre. „We reden in Essen, net over de grens in België, en roken daar al een brandlucht. Even later zagen we ook witte rook in de lucht.”