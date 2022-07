Nog geen geld apart voor ‘achterstandswijken’ in Roosendaal

De gemeente heeft vorig jaar veel geld overgehouden. Peter Raijmakers (RL) stelde voor om bijna 1,4 miljoen apart te houden voor ‘integrale wijkaanpak leefbaarheid en veiligheid'. Hij zei dat er in de wijk Langdonk al een en ander is verbeterd en dat er nu plannen klaar liggen voor Elisadonk. En wees op het voornemen van het kabinet om miljoenen te steken in de aanpak van ‘achterstandswijken'. Om de boel te versnellen, wilde Raijmakers die 1,4 miljoen in het wijkenpotje stoppen.



Wethouder Evelien van der Star (VLP) antwoordde dat het Rijk pas over de brug komt als er kant en klare plannen voor de wijken zijn, en die liggen er nu nog niet. ,,Als we dit geld nu zelf apart leggen, snijden we ons in de eigen vingers”, zei ze.