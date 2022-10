Nog maar weinig belangstelling voor klimaatquiz in Halderberge

Roy uit Oudenbosch werd als eerste Europeaan wereldkam­pi­oen linedancen: ‘Op klompen won ik van die grote jongens’

Hij werd 25 jaar geleden als eerste Europeaan wereldkampioen linedancen in Los Angeles. Zijn jubileum vierde Roy Verdonk in Etten-Leur, met zeshonderd dansers van over heel de wereld. ,,Sinds het kampioenschap is het nooit meer rustig geweest in mijn leven.”

25 oktober