Officier zit in de maag met problematische verdachte: ‘Ik weet niet wat ik moet eisen’

Horeca juicht herinvoe­ring van zwarte lijst toe: ‘Dan komen raddraai­ers geen enkele kroeg meer in’

Kroegbazen in West-Brabant staan te juichen bij de herinvoering van de zwarte lijst voor raddraaiers in het uitgaansleven. ,,We kunnen een onruststoker nu hooguit een caféverbod geven. Maar dan gaat-ie gewoon naar de volgende kroeg. Een algeheel verbod werkt beter.’”

1 februari