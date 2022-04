Oldtimerrit door het Brabantse land start voor de 17e keer in Roosendaal

Mervo Sport verhuist naar De Roselaar en daar kun je straks in de tenniskooi je nieuwe racket testen

ROOSENDAAL - Er wordt flink gewerkt in de nieuwe winkel van Mervo Sport in De Roselaar. Timmermannen, elektriciens en schilders buitelen over elkaar heen. Moet ook want vrijdag 15 april gaat de voetbalafdeling op de begane grond van de winkel al open.

14 april