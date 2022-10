Ondernemers aan Wouwbaan balen:‘Dit kost mij de helft van mijn omzet’

Nachtburge­mees­ter bouwt ereboog voor jarige burgemees­ter: ‘Hij woont hier tenminste’

OUDENBOSCH - Voor Jan Wagemakers van het gelijknamige Oudenbossche transportbedrijf is een burgemeester pas echt een burgemeester als hij of zij in de gemeente woonachtig is. Bernd Roks begreep dat en dus bouwde Wagemakers gisteren een ereboog voor zijn deur.

27 september