Onderzoek naar schietpartij in Wouw klaar, strafzaak begin volgend jaar

Rucphense hoopt dat tbs einde maakt aan jarenlange stalking: 742 telefoon­tjes in twee maanden van haar ex

BREDA - Een vrouw uit Rucphen was dinsdag heel duidelijk in de rechtbank in Breda. ,,Dit heeft lang genoeg geduurd. Ik wil door met mijn leven.” Haar ex stalkte haar systematisch. Hij zat daarvoor al twee keer in de cel, maar zodra hij vrijkwam, viel hij de vrouw weer lastig.

25 oktober