Ook echtgenote van verdachte kluisjesroof nu bedreigd

Wie heeft de mooiste modderpoel van Nederland?

5 juli RUCPHEN- Varkens die dolgelukkig in het modder kunnen banjeren. Daar gaat het om bij welzijnsorganisatie Wakker Dier. Vandaag lanceert zij de verkiezing van 'De Mooiste Modderpoel van Nederland. Één van de twee genomineerde biologische boeren is de 29-jarige Rucphenaar Bas Antonisse. ,,Zeker met dit warme weer is het belangrijk dat de varkens verkoeling kunnen zoeken."