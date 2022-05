Ook klassiek ensemble Bel Canto geeft afscheidsconcert

ROOSENDAAL - In dezelfde week dat het Roosendaals mannenkoor Concordia bekendmaakt na 102 jaar te stoppen, laat het solistenensemble Bel Canto weten later deze maand twee afscheidsconcerten te geven in Essen.

Met het afscheidsconcert ‘viert’ Bel Canto ook het 40-jarig - inmiddels 42 jaar - bestaan van het gezelschap.

Het koor was in maart 2020 volledig voorbereid op een sprankelend jubileumconcert toen Nederland en België in lockdown gingen. Het concert werd twee keer doorgeschoven. In december echter overleed de dirigent Renaat Deckers en dat bracht een zware schaduw over het jubileumconcert. Toch hebben de zes besloten het concert door te laten gaan, al gaven enkele leden aan er echt mee te willen stoppen.

Klassieke zang

Bariton Erik Stevens: ,,Ons gezelschap heeft gedurende 40 jaar lang klassieke zang op het podium gebracht. Helaas zien we ensembles als het onze steeds minder. Het gezelschap heeft uit diverse sopranen, mezzosopranen, baritons en tenoren en muzikale leiders bestaan.” Momenteel de sopranen Eline Delis, Petrian van den Eijnden en Magd Theuns, mezzosopraan Anita Nelen en Erik Stevens en Dries de Crom (beiden bariton). Zij zongen de laatste tien jaar onder leiding van Renaat Deckers.

In 1979 startte een operaklasje op initiatief van Angèle van Haaren. In 1980 werd het Bel Canto Ensemble formeel opgericht. In de beginjaren werden liederen, opera-aria’s en koorwerken in kleine bezetting opgevoerd. In de loop der tijd zette Bel Canto ook musicals op het program, zoals Les Miserables, Porgy and Bess en Sweet Charity.

Parochiecentrum

Deze maand geeft Bel Canto twee afscheidsconcerten ‘Down Memory Lane’ in zaal Den Baptist Parochiecentrum Wildert een de St. Janstraat 146 is Essen. Op zaterdag 21 mei begint dat om 19.30 uur en op zondag 22 mei om 11.00 uur. Kaarten à 12 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Groep SDS aan het Heuvelplein 1 te Essen. Aan de zaal kosten de tickets 15 euro.