Ook Roosendaal aan de deelscooter, verkeersclubs afwachtend: ‘Als het echt moet, dan zo veilig mogelijk’

Elektri­sche deelscoo­ters nu ook in Gilze en Rijen, maar het gaat niet altijd goed

GILZE EN RIJEN - De groene elektrische deelscooters van Go Sharing zijn sinds een week ook in Rijen en Gilze te huur. In de gemeente zijn 35 van deze scooters geplaatst. Het is even wennen, blijkt ook op Twitter. Soms staan ze midden op de stoep, soms verloren in een bosgebied. ,,Dat wordt een waarschuwing”, laat het bedrijf weten.

9 november