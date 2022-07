Oorlog in Oekraïne dreigt Brabantse ziekenhuizen in financiële problemen te brengen

Al ruim 2,5 ton ingezameld op weg naar Colsensati­on 2022

De vele acties die in de regio gehouden worden op weg naar de tiende editie van de Colsensation die op 16 september plaatsvindt, hebben tot dusver 263.123,63 euro opgebracht. Dit bedrag is deze week bekend gemaakt tijdens het derde Col Café in Chagall.

8 juli