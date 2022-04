Oorlogsslachtoffer Gérard van de Ven krijgt na 77 jaar eindelijk zijn definitieve rustplaats

Bravis laat Bravispunt Oudenbosch niet los; plannen voor nieuw medisch centrum

OUDENBOSCH - Het Bravis ziekenhuis overweegt de aanleg van een nieuw medisch centrum in combinatie met wonen in Oudenbosch. Woningcorporatie Woonkwartier is bij de plannen betrokken. Eerder kreeg Bravis kritiek omdat een aantal specialisaties juist dreigden weg te trekken uit Bravispunt Oudenbosch.

1 april