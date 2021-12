Opgelichte Ad kan weer lachen dankzij kijkers Thijs Zeeman: ‘Dit heeft heel Nederland ons gegund’

,,Ik slaap weer en mijn fysieke klachten zijn verdwenen. De steunbetuigingen waren hartverwarmend en overweldigend. Ik ben zo dankbaar.”



Na opgelicht te zijn, was hij zijn vertrouwen in mensen volledig verloren. ,,Dat is als een blad aan een boom omgeslagen. Ik was het echt even kwijt, mijn vertrouwen in de medemens. Was ook niet meer benaderbaar voor mensen die ik niet kende. Ik verdronk in mijn eigen sores”, vertelt Wagemakers. Zo voelde hij zich een paar weken geleden, tot hij in de aflevering van Zeeman Confronteert zijn verhaal vertelde. De donaties druppelden al snel binnen nadat zijn zus een inzamelingsactie opzette.



,,Mensen bieden hulp aan, sturen spullen op, doneren geld; ik heb geen woorden voor wat we nu meemaken. Het is geweldig dat we door het medeleven van de medemens uit de penarie worden getrokken. Daar had ik nooit van kunnen dromen. Kinderen trokken hun spaarpotje leeg om te helpen, daar krijg ik echt een brok van in mijn keel”, vertelt de vader van een dochter van 14.