Opvang voor 150 Oekraïense vluchtelingen in De Brink en Moerweide in Roosendaal

Anton van Wesel opent op zijn 60ste winkel in Wouwse Plantage: ‘Bakker word je niet, dat ben je’

WOUWSE PLANTAGE - Nog drie jaar en de familie Van Wesel zit honderd jaar in het bakkersvak. In 1925 begonnen Toon van Wesel en zijn broer Frans een bakkerij aan de Voorstraat 75 in Roosendaal. Komende zaterdag opent Toons kleinzoon Anton - inmiddels 60 - een bakkerswinkel in het buitengebied van Wouwse Plantage.

7 maart