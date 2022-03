Oud-burgemeester Giel Janssen wordt informateur in zijn oude gemeente Halderberge

Zo verloopt de verkie­zings­dag in de dorpen rond Roosendaal: ‘Ik ga niet op een vreemde stemmen!’

ROOSENDAAL - Het is stil in dorpshuis ParelMoer in Moerstraten. Lia Keldermans, voorzitter van het stembureau 104, meldt tegen 14.00 uur dat er toch al negentig mensen hun stem hebben uitgebracht. ,,Zelfs de lijsttrekker van de VLP - hoe heet-ie - was hier om foto's te maken”, zegt Keldermans.

16 maart