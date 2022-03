Oud-wethouder en dorpendichter planten Gastels zilverlinde in gemeentelijk jubileumjaar

Van de zilverlinde heeft burgemeester Bernd Roks er vijf in zijn achtertuin staan. Klaar om in de vijf dorpen geplant te worden. Na Hoeven was nu Oud Gastel aan de beurt om een blijvende, groene herinnering te hebben aan 25 jaar gemeente Halderberge.

Julianapark

De jubileumbomen hebben ongeveer dezelfde leeftijd als de gemeente. In samenspraak met de Samenstichting is gekeken naar een geschikte locatie. In het Julianapark staan al herinneringsbomen, die refereren aan tien jaar bevrijding en de banden met de Britse bevrijders uit Cheltenham.

In elke kern vraagt Roks een aantal bijzondere inwoners om een handje toe te steken. In Gastel waren dat Frans van Merriënboer in 1997 loco-burgemeester van de prille gemeente Halderberge en dorpendichter Elly Schepers. Behalve een oorkonde ging ook Elly's gedicht mee in de koker onder de boomwortels. ‘Lente kleurt met zachte hand de hemel blauw; zilverlinde schept een band tussen vijf kernen; de loodgrijze stam met wortels stevig verankerd; om nog vele jaren te blijven.’

Kuil

Kijkend naar de nog te dichten kuil rond de boom, lachte de 85-jarige Van Merriënboer: ,,Ik hoop er zelf nog lang uit te blijven.‘’ Hij refereerde met de burgemeester aan de groei van de gemeente en de goede ontwikkelingen, die dat met zich meebrengt. Na twee periodes wethouderschap droeg de Gastelse bestuurder het stokje over aan anderen. Tegen Roks: ,,U ziet er nog jong uit, dus kan Halderberge nog lang plezier aan u beleven.’’

Vervolgens namen ook leden van de Samenstichting de schop ter hand om de Tilia tomentosa, de latijnse naam voor zilverlinde steviger in de Gastelse grond te zetten. De vervangende linde arriveert vandaag op de Markt, die nog geheel op de schop ligt vanwege de nieuwe riolering. Vorig jaar protesteerde de Samenstichting tegen het weghalen van de oude linde. ,,Dat boek is dicht’’, zegt voorzitter Johan Wagenmakers, ,,We zijn weer on speaking terms met de gemeente.’’