Ouderen spelen gezellig oud-Hollandse spelletjes in de bossen van Rucphen

RUCPHEN - Met veel plezier en groot enthousiasme deden 55 gasten van Werkgroep Vakantiedag ’t Ossekopke vandaag oud-Hollandse spelletjes. Het was een prachtige dag voor de 71- tot 93-jarigen die deelnamen aan de middag in en bij het buitencentrum in Rucphen.

Voorzitter Bert Mathijssen: ,,We hebben voor het 44ste jaar ongeveer hetzelfde programma, want wat goed is, moet je niet veranderen.’’ De gasten werden om 10.00 uur ontvangen met koffie en maakten, al of niet met rollator of in een rolstoel, een boswandeling. Onderweg keken ze al uit naar het middageten, dat traditioneel bestond uit aardappelen, gehaktbal, rode kool en appelmoes.

,,Lekker, gezellig samen eten’’, zegt Truus Lauwerijssen. Ze geniet, net als de anderen, op zo’n dag het meest van het onderlinge contact. ,,En de sfeer’’, vervolgt Truus. ,,Hier zijn we allemaal gelijk; beperkingen of niet, rijk zijn of arm, gestudeerd of niet; het maakt allemaal niks uit’’.

Pauze-act

Vol vuur werkten groepjes de spelletjes af. Daarbij klonken luide aanmoedigingen en er werd veel lachen. Tussendoor voerde muziekgroep Trekdrop en de zuurtjes twee keer een pauze-act op. Met het weer had de werkgroep het opnieuw getroffen. ,,Daar hebben we een abonnement op’’, lacht Mathijssen.

Volledig scherm Vakantiedag in 't Ossekopke is voor grote groep ouderen en zieken enige vorm van vakantie vieren. In de bossen van Rucphen spelen ze spelletjes. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Zijn werkgroep met 24 vrijwilligers kreeg veel lof. ,,Simpel en zo gezellig; geweldig hoe ze het elk jaar voor elkaar krijgen’’, aldus Toine Derene, die voor de vijfde keer van de partij is. ,,We hebben goede vrijwilligers en trouwe sponsors’’, is de verklaring van penningmeester Karel Paantjes. Na een broodmaaltijd gingen alle gasten en medewerkers voldaan en tevreden naar huis.

45 jaar geleden ontstond de werkgroep uit De Zonnebloem, Herwonnen levenskracht en het Rode Kruis in de plaatsen Oud Gastel en Stampersgat. Enkel in 2020 kon de vakantiedag in ’t Ossekopke niet doorgaan.