Oudste deelneemster (88) Nijmeegse Vierdaagse uit Roosendaal kan leven met ingekorte editie

Overval­lers met pistool en mes slaan toe bij Players Casino: ‘Dit is heel extreem’

OUDENBOSCH - Het Players Casino aan de Varkensmarkt in Oudenbosch is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.00 uur overvallen. Twee medewerkers werden bedreigd met een pistool en een mes. ,,We zijn erg geschrokken”, zegt manager Marcel Koolen over de overval.

15 juli