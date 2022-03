Parochie Zegge voert extra actie om naast toren ook Angelusklokje te herstellen

ZEGGE - Al tien jaar mag het Angelusklokje van de Maria Boodschapkerk in Zegge niet meer luiden. De klokkenstoel waarin de kerkklok hangt is te zwak geworden. Nu vieringtoren en torenraam worden gerestaureerd is de verleiding groot ook de versleten klokkenstoel te herstellen.

,,Alleen ons geld is op‘’, zegt Mathee Vergouwen, die namens de Parochiekerncommissie de restauratiewerkzaamheden begeleid. ,,We hebben acties gevoerd en gespaard om de kerk in de steigers te zetten en spits en torenraam aan te pakken, voor herstel van de klokkenstoel is geen geld meer over.’’

Terwijl kerkhersteller De Bonth van Hulten aan de restauratie begon, keken de parochiebestuurder meewarig naar het gehavende Angelusklokje. Vergouwen stelde voor een foto naar klokkengieterij Eijsbouts in Asten te sturen. ,,Daar ontdekte men dat het om een klokje uit 1695 gaat, gegoten door de vermaarde Antwerpse klokkengieter Pascias Melliaert.’’

Nader onderzoek leert dat ze eerst een paar eeuwen in de grote kerk van Breda heeft gehangen en waarschijnlijk begin 20e eeuw in Zegge is beland. De heldere klanken waren jaarlijks te horen in de voor het dorp zo belangrijke meimaand. Het parochiebestuur stak de koppen bij elkaar. ,,Nu de kerk in de steigers staat kon de klokkenstoel gemakkelijk getransporteerd worden’’, aldus Vergouwen, ,,Een unieke kans om de klok te herstellen wilden we niet laten lopen, al kost het 6000 euro extra.’’

Parochiekas

Op de totale restauratiekosten van zo'n 3 ton ogenschijnlijk een gering bedrag. ,,Toch is het voor een kleine parochie als de onze best moeilijk op te brengen. Als de steigers straks verdwenen zijn is de bodem van de parochiekas bereikt.’’

Als nieuwe actie is een prijsvraag uitgezet onder alle inwoners met onder het formulier een eenmalige machtiging.

Intussen is de klokkenstoel in Asten onder behandeling. Uiterlijk 4 april is de drie eeuwen oude klok terug in Zegge. Vergouwen verheugt zich op een meimaand, waarin de vele pelgrims niet alleen de kerk in volle glorie kunnen zien, maar ook het geluid horen waarop eertijds katholieken werden opgeroepen het Engel des Heren (oftewel Angelus) te bidden.