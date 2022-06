Pastoraal team Rucphen en Zundert eindelijk iets ruimer in jasje

Het was voor pastoor Hans van Geel sinds de zomer van 2021 ‘alle hens aan dek’. Elke zondag om half tien een dienst in Sint Willebrord en na afloop meteen doorrijden naar Zundert voor nog een eucharistieviering. Op zaterdagavond ging hij vaak nog in een andere parochiekerk voor.

Bisdom

Vorige zomer verlieten pastoraal werkers Rob van Sambeek en Gerard Damen het pastorale team. Vervolgens werd pastor Wim van Reen ziek, zodat de spoeling erg dun werd. ,,We zijn geruime tijd onderbezet geweest, het was voor het resterende team heel zwaar, al sprong vanuit het bisdom geregeld iemand bij‘’, aldus penningmeester Ad Goossens van de Franciscusparochie, die de wens op uitbreiding regelmatig bij het bisdom onder de aandacht bracht. ,,Er was echter niemand beschikbaar. Personeelstekort dient zich overal aan, binnen de katholieke kerk is dat al jaren het geval.’’

Voor twee parochies met in totaal tien kerken een zorgelijke ontwikkeling. Goossens zegt dat het dienstrooster al is aangepast en het aantal kerkdiensten verminderd. ,,Tot onze verrassing kregen we onlangs te horen dat het bisdom Den Bosch een pastoraal werker beschikbaar heeft. We zijn blij met zijn komst, zodat de lege plekken werd worden ingevuld. Dankbaar zijn we als team voor alle vormen van ondersteuning de afgelopen tijd.’’

Kennismaken

Embregt Wever wordt op 17 juli tijdens een eucharistieviering in de Willibrorduskerk in Sint Willebrord gepresenteerd. Aansluitend is er gelegenheid nader kennis te maken. Hij komt van de Heilige Maria parochie te Rosmalen, waar hij sinds vorig jaar een sabbatical nam om zich te bezinnen op zijn toekomst.

Die ligt dus in Rucphen en Zundert, waar hij volgens Goossens bijzondere aandacht gaat geven aan de catechese voor jonge gezinnen en volwassenen. Hij krijgt een aanstelling voor 32 uur per week. Op 1 juli is zijn eerte werkdag. Wever is van plan snel in het gebied te gaan wonen al is nog niet bekend in welke pastorie.

De geboren Bredanaar werkte aanvankelijk in Amsterdam op het drugspastoraat. Voordat hij als diaconaal werker en missiesecretaris voor het bisdom Den Bosch ging werken liep Wever zeven jaar door de Brabantse hoofdstad als straatpastor.