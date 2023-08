Pater Marc Lindeijer neemt afscheid van Sint Norbertusparochie; opvolger wordt Klemens Hayon

ROOSENDAAL - Pater Marc Lindeijer neemt zondag 27 augustus afscheid als pastoor van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en Nispen. Ruim twee jaar geleden maakte hij zijn entree in Roosendaal. ,,Het is altijd de planning geweest dat ik twee jaar zou blijven.”