Paul Buijs uit Hoeven is verliefd op muziek. En die verkering gaat nooit meer uit

Buurt zamelt geld in voor Rick die alles kwijtraak­te bij explosie Jachthaven Oudenbosch

OUDENBOSCH - Door de explosie in de haven van Oudenbosch is de 25-jarige Rick zaterdag alles kwijtgeraakt. Om hem na zijn herstel een nieuwe start te geven, is buurtbewoonster Esther van der Stel een crowdfundingsactie gestart.

27 september