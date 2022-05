Plan voor megasupermarkt langs A58, gemeente en omwonenden met rug tegen de muur

College Rucphen schiet voor geen meter op: oppositie laaiend over traagheid

RUCPHEN - Collegevorming in Rucphen leek appeltje-eitje. Intussen zijn de meeste gemeentebestuurders in het land geïnstalleerd of althans gepresenteerd, maar in de gemeente waar dezelfde partijen willen door regeren is nog geen witte rook.

30 mei