Plannen voor ‘de oerknal van Roosendaal’ liggen vanaf volgende week ter inzage

Het Rondje Roosendaal borduurt voort op de plannen van Riek Bakker uit 2014. Feitelijk is het een overkoepelend plan, om de waslijst aan ontwikkelingen die de komende jaren gepland staan in en rondom de binnenstad van Roosendaal, aan elkaar te knopen. Er komen in de binnenstad minimaal duizend woningen bij, vooral door winkelruimte om te bouwen naar woon- en verblijfgebied.

Enkele voorbeelden die onder het Rondje Roosendaal vallen, zijn de sloop van de voormalige V&D om plek te maken voor een woontoren, de tranfsormatie van de Dokter Brabersstraat, de nieuwe woonwijk Stadsoevers aan de Vliet en de woningbouw in kloostergebied Groot Mariadal.

Inspraakreacties

Met het Rondje Roosendaal wil de gemeente al deze ontwikkelingen aan elkaar verbinden en de stad tegelijk verduurzamen. Er komt bijvoorbeeld meer plek voor groen, voetgangers en fietsers.

Projectleider Wouter Wille omschreef het ambitieuze plan, dat een investering van zo'n 10 miljoen euro vraagt, eerder als ‘de oerknal van Roosendaal’. Toenmalig wethouder Toine Theunis kondigde bij de presentatie aan dat Roosendalers over tien jaar hun stad niet meer terug zullen kennen.

In het ontwikkelplan worden de hoofdambities van het Rondje Roosendaal verder toegelicht. Vanaf maandag is dit plan te bekijken via roosendaal.nl/rondje-roosendaal. Ook is de papieren versie op afspraak in te zien op het tijdelijke stadskantoor in klooster Mariadal. In de inzagetermijn van zes weken kunnen inwoners ook inspraakreacties op dit plan indienen bij de gemeente.

Informatieavonden

Er worden bovendien nog drie informatieavonden georganiseerd, waarop vragen over de plannen kunnen worden gesteld. De eerste is digitaal via Microsoft Teams, op 2 juni vanaf 18.30 uur. Daarvoor moeten mensen zich voor 29 aanmelden via roosendaal.nl/aanmeldenrondjeroosendaal.

Op 8 juni is er tussen 16.30 en 20.30 uur voor inwoners een fysieke infoavond in KaaiDuurzaam. Een dag later is op dezelfde plek de avond voor ondernemers, tussen 18.00 en 20.30 uur.

Proeftuin

De komende maanden verandert de stad al in één grote proeftuin, om alvast wat aspecten uit de plannen uit te proberen. Zo wordt er geëxperimenteerd met eenrichtingsverkeer in de Burgemeester Prinsensingel of een fietsloos Stationsplein. Dat gebeurt steeds in nauw overleg met omwonenden.

De proeven moeten dit jaar nog worden opgestart, afgerond én geëvalueerd worden. Zo moet op korte termijn worden bepaald of de voorgestelde maatregelen de stad ook daadwerkelijk beter maken.