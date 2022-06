Planschade door woonwijk: ‘gemeente Halderberge wel erg krenterig’

DEN HAAG/OUD GASTEL – Een Gastelse familie met een huis aan de Oudendijk vindt dat de gemeente Halderberge wel erg krenterig is door een fikse korting op een planschadebedrag door te berekenen, terwijl buren even verderop in een vergelijkbare situatie veel minder gekort zijn.

Om die reden stapte de familie Verhelst naar de Raad van State, die gisteren haar hoger beroep behandelde. De afgelopen jaren zijn er flink wat woningen aan de noordzijde van Oud Gastel uit de grond gestampt. Lag de woning van de familie Verhelst jarenlang in het open buitengebied, nu maakt hij deel uit van een nieuwe woonwijk aan de oostzijde van de Oudendijk.

,,Mijn schoonvader is 88 jaar geleden geboren aan de Oudendijk. Al die jaren woonde hij op het platteland, totdat er woningbouw kwam en de nieuwe woningen op drie meter van zijn achtertuin zijn gebouwd. Dat is een enorme verandering in zijn leven. En het heeft de waarde van de woning flink gedrukt”, aldus de schoonzoon tijdens de rechtszaak in Den Haag.

Maatschappelijk risico

Hoewel de gemeente Halderberge erkent dat de familie Verhelst door de bouw van 150 woningen schade heeft opgelopen wil zij die niet volledig compenseren. Na taxatie is de waardedaling van de woning op 25.000 euro vastgesteld. De gemeente wil daarvan slechts 7.500 euro vergoeden.

Halderberge past daarbij een zogenoemde maatschappelijke risicokorting toe. Gemeentes passen meestal dergelijke kortingen toe, omdat iedereen in het drukke Nederland in min, of meerdere mate rekening moet houden dat er wat in zijn directe woonomgeving verandert. Alleen valt de korting voor Verhelst met 5 procent aftrek van de woningwaarde veel hoger uit dan de 3 procent aftrek bij de buren, die even ten noorden van de Gastelse familie wonen.

De raadsman van Verhelst wees erop dat de situatie geheel vergelijkbaar zijn en dat ook Verhelst recht heeft op een korting van 3 procent. Volgens de gemeentewoordvoerder is er wel degelijk een verschil. Want volgens Halderberge zijn de eerste nieuwe woningen bij de buren verderop gebouwd. Pas later is de ontwikkelaar begonnen met de woningbouw vlak bij Verhelst. Volgens de Halderbergse redenering had Verhelst al rekening moeten houden met de woningbouw nabij haar woning.

Bouwtitels

Rechter en staatsraad Eric Daalder zette vraagtekens bij het Halderbergse betoog,”de bouw van alle woningen is in een zogenoemd moederplan geregeld. Toen heeft de gemeente vastgesteld dat daar 150 woningen worden gebouwd. Dat maakt voor beide buren niet zoveel verschil. Dat er eerder bij de buren is gebouwd dan nabij Verhelst is dan het enige verschil.”

Volgens de gemeentewoordvoerder is de fasering van de woningbouw wel degelijk doorslaggevend. Bovendien kreeg de familie Verhelst van Halderberge de mogelijkheid om zelf twee nieuwe woningen op haar naastgelegen weilandje te bouwen. Dat speelt tegen de achtergrond wel degelijk mee. Want twee bouwtitels levert ook aardig wat pecunia op. Volgens de schoonzoon van Verhelst is het zelfs de enige reden waarom de gemeente zijn schoonouders zo zwaar kort. Uitspraak binnen enkele weken.