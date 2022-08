Plein 7 Recover viert feest met drie bands in Roosendaal

Opgewekt in afwachting van wijn uit Heerle; na het planten is flinke dosis liefde en geduld nodig

HEERLE - De wijnranken zijn geplant en groeien als kool. Toch zal West-Brabant nog even moeten wachten voor de Heerlese wijn gedronken kan worden, want de eerste druiven kunnen pas over twee jaar worden geplukt. Als die wijn net zo lekker is als het enthousiasme van wijnboerin Ellen Luysterburg groot is, wordt hij verrukkelijk.

28 juli