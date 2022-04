Ploertendoder en airsoftwapen gevonden in auto, man uit Roosendaal (19) opgepakt

Drukke agenda in Mariamaand op de Kapelberg

ROOSENDAAL - Ook in het jaar dat de kapel op de Kapelberg in Roosendaal 125 jaar bestaat wordt in mei uitgebreid stil gestaan bij de jaarlijkse Mariaverering. Zo wordt er elke dag om 19.30 uur het Rozenhoedje gebeden en is er elke zaterdag om 08.30 uur een eucharistieviering.

21 april