Politie: 'Dode man in kamerwoning Roosendaal niet vermoord, vermoedelijk overdosis’

met video Dode man in apparte­ment Roosendaal is 34-jarige bewoner

ROOSENDAAL - De dode man die donderdagmiddag in een woning aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal is gevonden, is door misdrijf om het leven gekomen. Het gaat om de 34-jarige bewoner van het appartement. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

30 april