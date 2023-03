Politie gaat extra surveilleren in Kalsdonk: ‘Voorkomen dat er straks een kind wordt geraakt door een kogel’

Drank, drugs en meubilair over het balkon: wat doen Brabantse hotels tegen ongewenste gasten?

Jongeren die onder invloed van drank of drugs voor overlast zorgen en huisraad van het balkon naar beneden gooien. Het komt regelmatig voor dat een hotelgast over de schreef gaat, zoals de twee mannen die een spoor van vernielingen achterlieten in Made. Hoe zit dat bij andere hotels in Brabant?