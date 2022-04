Politie houdt verdachte uit Fijnaart aan voor handel in harddrugs, bezit van ploertendoder en zwaar vuurwerk

ROOSENDAAL - Een man is op zaterdag 2 april aangehouden op de markt in Roosendaal voor handel in verdovende middelen. De politie meldt dat tijdens het onderzoek naast XTC en cocaïne ook wapens en geld in beslag zijn genomen.

De politie meldt dat agenten zaterdagnacht in het centrum van Roosendaal de man zagen handelen in verdovende middelen. Hij werd opgepakt. Het gaat om een 26-jarige man uit Fijnaart. Hij had vijftien gripzakjes met 3MMC in zijn bezit.

De politie nam ook zijn telefoon in beslag. Uit onderzoek ontstond het vermoeden dat er meer drugs en ook wapens in zijn woning lagen. Tijdens de huiszoeking werd een alarmpistool en luchtdrukpistool gevonden. Ook lagen in de woning patronen, boksbeugels en een ploertendoder.

Daar bleef het niet bij. Ook vijf cobra's en zeven nitraatbommen zijn aangetroffen. Bij de cobra's zou het gaan om materiaal dat alleen voor professioneel gebruik mag worden. Ook trof de politie honderd XTC-pillen en 165 gram cocaïne aan. De politie vermoedt daarom dat de man zich bezighield met de opslag en de handel van verdovende middelen. ‘Hij is in vrijheid gesteld en moet zich later voor een rechter verantwoorden.’

Sportschool

Op 6 april werd een onderzoek ingesteld in een sportschool aan de Dennenlaan in Zundert. ‘In de garage vonden de agenten in een grote gele boodschappentas, naast verpakkingsmateriaal, ook een halve kilogram met henneptoppen. Ook deze zijn in beslag genomen en na onderzoek vernietigd.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's