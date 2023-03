Politie Roosendaal zet buurt tijdelijk af: melding van schietpartij in Kalsdonk lijkt loos

update + met videoROOSENDAAL - De Roosendaalse wijk Kalsdonk is maandagavond opgeschrikt door een melding van mogelijk weer een schietpartij. De politie deed onderzoek in de Kalsdonksestraat die tijdelijk was afgesloten tussen de Heuvellaan en de Waterstraat. Na enkele uren onderzoek denkt de politie dat er niet daadwerkelijk geschoten is.

Rond 22.10 uur kwam er een melding binnen van een mogelijke schietpartij. De buurt staat op scherp sinds de schietpartij op klaarlichte dag in de nabijgelegen Philipslaan op 3 maart jongstleden. ,,Op dit moment hebben we geen enkele aanleiding om te denken dat er echt is geschoten,” vertelt een politiewoordvoerder dinsdagochtend.

,,We hebben buurtbewoners gesproken en beelden gezien,” vervolgt de woordvoerder. ,,Daarnaast zijn er geen kogelhulzen of inslagen gevonden.” Wat dan wel de melding heeft veroorzaak, weet de politie nog niet. Het onderzoek wordt dinsdag nog wel voortgezet.

Kogelvrije vesten

De politie kwam maandagavond ter plaatse en ging in kogelvrije vesten op onderzoek uit. Agenten keken onder meer tussen auto's en zochten de buurt af naar aanwijzingen van een mogelijk schietincident.

Meerdere buurtbewoners meldden iets te hebben gehoord. Zo meldde één buurtbewoner op straat dat hij zelf geen schoten had gehoord, maar zijn vriendin, die inmiddels binnen zat, wel. Een andere buurtbewoner meldde meerdere keren harde knallen te hebben gehoord, maar had het idee dat het een uitlaat van een auto was.

Schietincident

Bij het schietincident op 3 maart raakte een 19-jarige man gewond. De schutter vluchtte in een donkere Audi A6 die later door de politie is aangetroffen op Zeggeveld. Voor die schietpartij zijn nog geen aanhoudingen verricht.

