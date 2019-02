Politie vindt wietplantage bij man die flipt door drugsgebruik

VIDEO Voorpret in vrijstaat Tullepeta­nia: 39e Priense Swaree in De Kring

12:18 ROOSENDAAL - Het 39e Priense Swaree, zaterdagmiddag en avond in De Kring, was de vertrouwde mix van muziek, dans en sketches, opgedragen aan de hoogheid Prins Markus. Alleen erbij zijn is al een feestje, met die kleurrijk uitgedoste zaal die zindert van voorpret. Want het Swaree is traditioneel de eerste keer dat de Tullepetaonse hoogwaardigheidsbekleders - de Prins, de Sjampetter en de Nar - in vol ornaat verschijnen en daarmee de start van drie weken leut in Tullepetaonestad. ,,De belangrijkste Tullepetaon zit neffen u: uw carnavalsmaatje”, zegt Prins Markus dan ook bij de finale.