Poolse man aangehouden in Roosendaal voor ernstig misdrijf in thuisland

Eindelijk een welkomst­feest­je voor Roosendaal­se studenten

ROOSENDAAL - De belangstelling voor het eerste welkomstfeestje in de stad voor eerstejaars HBO en MBO studenten was met een paar honderd studenten in containerbar SPOT behoorlijk groot. Maar ook tweedejaars studenten grepen de INTROosendaal Student Kick-Off Party aan om elkaar informeel te ontmoeten en de sfeer in Stadsoevers te proeven.

30 september