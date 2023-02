Priens Markus I en Nar Doremi beginnen aan hun laatste carnaval

Doet er oew vordéél mee de kommende daoge

ROOSENDAAL - Zelf kom ik er tijdens zulke dagen nauwelijks aan toe, maar vergis je niet: organisatoren van het carnavalsfeest zijn de meest kritische volgers van onze krantenartikelen. Ze spellen elk stukje. Eén verkeerde ‘o’ voor de ‘a’ in Tullepetaon en ze hangen op de blaauwe maandag (of is het blaouwe moandag?) meteen aan de lijn.