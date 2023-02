Prins Markus I van Tullepetaonestad staat weer in de startblokken

ROOSENDAAL - Het Priense Swaree is in Tullepetaonestad Roosendaal al jaren het echte startsein voor het carnavalsseizoen. Deze zaterdag ook. Voor het eerst gaan Prins Markus I, Sjampetter Rinus en Nar Doremi weer in vol ornaat op pad. En dan weet je dat carnaval niet lang meer op zich laat wachten.