Proef met langer betaald parkeren in de binnenstad wordt eerder afgekapt

Roosendaal Vuurwerk naar groep mensen en agenten gegooid: man loopt brandwon­den en vrouw gehoorscha­de op

Een 20-jarige man uit België is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt omdat hij vuurwerk gooide naar een groep mensen en de politie. Dat gebeurde op de Nieuwe Markt in Roosendaal. Eén man raakte gewond omdat het vuurwerk tegen zijn lichaam ontplofte en meerdere mensen klaagden over gehoorverlies. De man wordt verdacht van zware mishandeling.

3 december