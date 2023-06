Promotie is een feit voor bijzondere club: ‘Ziggezagge ziggezagge Rimboe!’

Niet de hitte zit de Kennedy­mars in Rijsbergen in de weg, maar de files

RIJSBERGEN - Een wandeling van tachtig kilometer heeft Michael uit Apeldoorn erop zitten. En toch is het eerste waar hij bij aankomst in Rijsbergen over begint, de file van vrijdagavond. ,,Ik kom volgend jaar alleen als we afspreken dat er dan geen files meer zijn.”