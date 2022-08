‘Promotiewand’ op Designer Outlet toont alle facetten van het Leisure Park in Roosendaal

Op atelierbezoek bij Bezoek de expositie van wapensmid Gotscha Lagidse in Bergen op Zoom

Kunst ontdekken in vakantietijd. Voor lezers van BN DeStem openen kunstenaars uit de buurt hun deuren. In dit geval die van een heus stadspaleis in Bergen op Zoom, omdat dat beter past bij het werk en er in zijn kleine werkplaats geen mensen kunnen worden ontvangen. Vandaag: metaalkunstenaar en wapensmid Gotscha Lagidse uit Roosendaal.

11 augustus