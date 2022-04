PuurSzang brengt eerste voorstelling: ‘Muzikale vertelling met hertaalde Beatles-liedjes’

ROOSENDAAL - De in coronatijd opgerichte Stichting PuurSzang komt met een eerste voorstelling naar buiten: Eleanor Rigby – een Beatles Popstory. ,,Het is geen musical. We focussen ons puur op zang.”

Voorzitter Jurgen Huigen en bestuurslid Stef Broos zetten tijdens de laatste repetities in Cultuurhuis Bovendonk de puntjes op de i. Beide mannen, met ervaring in de Bergse BOV en ook nog altijd lid van Inviteater van de Stichting Stimulering Podiumkunsten, vroegen zich tijdens corona af wat wel nog kon. Huigen: ,,Alles kwam uit het brein van Stef. Hij was de aanstichter, kwam met de opzet, schreef het script en hertaalde de liedjes.”

Stef Broos kwam op het idee door zijn dochter Jasmijn. ,,Haar leraar op school is net als ik een Beatles-fan. Als puber zette Jasmijn zich daar tegen af. Ik schreef een Nederlandstalige versie van Eleanor Rigby en ze kreeg daardoor steeds meer feeling met de nummers. Nu zingt ze zelfs mee in de voorstelling.”

Geen ledenbestand

PuurSzang, met de woorden puur en zang, is tevens een woordspeling op het zuivere van pur sang. De stichting kent geen ledenbestand. Huigen: ,,We werken met deelnemers, variërend van tieners tot senioren zonder leeftijdsgrens. Dit keer zijn dat twaalf zangers en zangeressen, een verteller en een vijfkoppige band onder leiding van het muzikale brein Bart van Gorp. Niemand speelt een vaste rol. Deze voorstelling is een muzikale vertelling. In 80 minuten een afgerond verhaal met 26 liedjes.”

Broos: ,,Ik probeer de sfeer van de liedjes te handhaven, uit respect voor de componisten. Maar een Paperback Writer wordt wel een film-hit schrijver. Ik vertrok bij Eleanor Rigby, een naam die, zo gaat het verhaal, ook The Beatles per toeval vonden. Wie was dat? De naam bekte goed. In Ob-La-Di, Ob-La-Da vond ik een ander personage: Desmond Jones.”

Duivel

,,Die liet ik zoon Benjamin krijgen. Die is, net als Eleanor, lid van het straattheatergezelschap rondom de snoepkraam van Desmond. Stiekem ontstaat er een liefde tussen hen, alleen spreken ze die niet uit. Later komt ook de duivel nog in het spel.” Met de fantasie van Stef Broos is niets mis. Met de harmonieuze zangpartijen van PuurSzang overigens ook niet.

PuurSzang met Eleanor Rigby – een Beatles Popstory: 23 april om 18.30 uur en 21.00 uur in De Kring, Roosendaal