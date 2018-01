PVV haalt kandidaat-raadslid uit Zegge van de lijst: 'Ik ben er kapot van'

Drie vragen over 'sociale VVV' in Roosendaal: 'Waar geen wil is, zijn wij weg'

23 januari ROOSENDAAL - De transformatie van het voormalige advocatenkantoor bij winkelcentrum De Lindenburg is in volle gang. Het pand krijgt per direct een tweede leven als De Broedplaats, hoewel Ad van de Vrede van WijZijn Traverse benadrukt dat dat een werktitel is.