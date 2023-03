Rechtdoor, linksaf, stoppen... Leerlingen zoeken hun weg in het Roosendaalse Verkeersdoolhof

Ketamine, speed, GHB, MDMA en ‘roze cocaïne’: man uit Roosendaal had ‘ware drugsapo­theek’

ROOSENDAAL - Ketamine, speed, hennep, GHB, MDMA en ‘pink cocaïne’. Het was allemaal te koop bij een bewoner van Roosendaal. Nu niet meer, want agenten hebben de boel in beslag genomen. De politie spreekt van ‘een ware drugsapotheek’. Buurtbewoners spreken van veel geluidsoverlast die de man veroorzaakt.