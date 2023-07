Na 40 edities neemt Peter Bruijns afscheid van de jeugdronde: ‘Ik hoef maar te bellen en ze komen me halen’

ROOSENDAAL/OSSENDRECHT - Luid getoeter kondigt de komst van de karavaan aan. Nog even en de 450 deelnemertjes aan de Nationale Jeugdronde draaien het terrein van de Volksabdij in Ossendrecht op. In een van de eerste volgauto’s zit Peter Bruijns, oprichter en erebestuurslid van de ronde. Na veertig edities neemt Bruijns afscheid. ,,Het enthousiasme van de kinderen is groot en dat doet me goed.’’