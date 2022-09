Richard Pertijs brengt duet uit met in 2006 overleden zanger Rini Valentijn

Kunstmarkt Nispen geannu­leerd wegens verwachte slechte weer, optredens gaan wel door

NISPEN - Nispen Inspireert vindt dit weekend in afgeslankte vorm plaats. Gezien de slechte weersvoorspellingen is de Kunstmarkt in en rond het Openluchttheater zondag afgelast. De optredens van Lad’sing om 11.00 uur en Dick Hageman om 15.00 uur gaan die dag wel door.

17 september